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В МФЦ Подмосковья за полгода поступило 500 тыс обращений по услугам Росреестра

Услуги подмосковного Росреестра (государственный кадастровый учет и государственная регистрация объектов недвижимости) являются одними из самых востребованных услуг в МФЦ Подмосковья. Особое внимание уделяется вопросам эффективного взаимодействия ведомств в целях улучшения качества и доступности предоставления услуг, сокращения сроков обработки документов, внедрению новых подходов при работе с заявителями. Об этом сообщает пресс-служба

Прием документов от физических и юридических лиц (на проведение учетно-регистрационных действий, а также прием запросов на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости), в том числе, по экстерриториальному принципу осуществляется во всех Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области. Адреса центров и график их работы размещены на официальном сайте www.uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap. ( https://www.uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap ).

Всего на территории Московской области для посетителей открыты 244 офисов «Мои документы» и территориальных подразделений.

Свыше 500 000 обращений по услугам Росреестра поступило в подмосковные МФЦ за 1 полугодие 2024 года.

В настоящее время на территории региона в 15 офисах МФЦ Подмосковья реализована возможность подачи заявлений по учетно-регистрационным действиям и предоставлении сведений из ЕГРН в отношении объектов недвижимости расположенных на территории новых регионов РФ.

Прием заявлений организован по предварительной записи на региональном портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/mfc/equeue) или по номеру 122 (доб. 3). Список адресов доступен на сайте goo.su/T4HUmq ( http://goo.su/T4HUmq ). ( http://goo.su/T4HUmq ).

«Для обеспечения высокого качества предоставления услуг Росреестра в МФЦ проводится комплекс совместных мероприятий. Большое внимание уделяется изменениям в законодательстве, особенностям приема и выдачи документов. Эффективное взаимодействие Росреестра и МФЦ является важным направлением нашей работы», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова.

В свою очередь начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росрееста по Московской области Ольга Скрябина отметила, что обеспечение высокого качества предоставления услуг населению достигается путем оперативного взаимодействия государственных структур.

«Управлением постоянно осуществляется „обратная связь“ со специалистами МФЦ для решения вопросов, возникающих при приеме документов по услугам Росреестра, проводятся обучающие занятия и направляются разъяснения. Реализуемые меры способствуют повышению удовлетворенности заявителей качеством приема документов по услугам Росреестра», — уточнила Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.