В МФЦ Подмосковья открыли отделения, где можно зарегистрировать недвижимость

Теперь еще в пяти офисах «Мои Документы» можно получить выписку из ЕГРН или оформить права собственности на недвижимость, расположенную на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«В июне этого года в 15 отделениях МФЦ Московской области начали оказывать услуги Росреестра по оформлению прав собственности и кадастровому учету недвижимости, расположенной на новых территориях. В ноябре такая возможность появилась еще в 5 отделениях МФЦ городских округов Балашиха, Бронницы, Долгопрудный и Подольск», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Для подачи заявления необходимо предоставить оригиналы правоустанавливающих и технических документов. При этом их перевод не требуется.

Перед визитом в МФЦ обязательна предварительная запись на портале государственных услуг Московской области или по номеру 122 (доб. 3). Полный список адресов можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.