В Мещанском районе отремонтируют 4 жилых дома

Согласованы проекты капремонта в нескольких многоквартирных домах Москвы. Работы пройдут в зданиях по адресам: Колокольников переулок, д. 10 и д. 19/22, стр. 1, Грохольский переулок, д. 8/3, стр. 1, а также улица Гиляровского, д. 10, стр. 2, сообщил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Ремонт проведут в 4 многоквартирных домах 1915–1959 годов постройки в Мещанском районе столицы. Проектные решения предполагают ряд различных внутренних ремонтных и отделочных работ», – отметил Щербаков.

В четырехэтажном доме 1915 года на улице Гиляровского, д. 10, стр. 2, запланирован ремонт подъезда. На лестничных клетках расчистят и покрасят стены и потолки, облицуют плиткой стены первого этажа, заменят напольное покрытие, отшлифуют ступени, приведут в порядок стены лифтовой шахты и лестничные ограждения, а также поменяют деревянные поручни и почтовые ящики.

В шестиэтажном здании 1917 года постройки в Колокольниковом переулке, дом 10, будет проведен локальный восстановительный ремонт помещений после замены инженерных коммуникаций. В подвале заменят стяжку и плитку на полу, а также очистят и покрасят стены и потолки.

В трехэтажном доме 1917 года в Колокольниковом переулке, д. 19/22, стр. 1, локальный восстановительный ремонт выполнят в местах замены магистралей холодного водоснабжения и отопления.

В восьмиэтажном здании 1959 года постройки на Грохольском переулке, д. 8/3, стр. 1, проведут замену системы мусороудаления.