В мастерских колледжа Электростали завершены работы по капремонту

В учебно-производственных мастерских Электростальского колледжа было произведено усиление фундамента, стен, отремонтирована кровля, заменены инженерные сети, двери и окна, выполнены общестроительные работы. В настоящий момент ведется приемка выполненных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.

Сегодня студенты колледжа посетили ознакомительную экскурсию по корпусу, где уже подготовлены поварская, электромонтажная, малярно-декоративная, слесарная и другие мастерские.

Работы проходят в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья».

Также в рамках государственной программы реализуется капитальный ремонт еще двух корпусов Электростальского колледжа. Ремонтные работы в учебном и общественно-бытовом корпусах планируют завершить в декабре 2024 года. В январе планируется возобновить учебный процесс, занятия будут проходить в современных отремонтированных помещениях колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.