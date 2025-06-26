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В Мариуполе под контролем экспертов проходит завершающий этап восстановления МКД

Восстановление одного из девятиэтажных многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя, серьезно пострадавшего в результате боевых действий, выходит на финишную прямую. Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья, проводят строительный контроль и приемку выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На объекте проведены масштабные восстановительные работы: укреплен конструктив здания, отремонтированы кровля и фасад. В настоящее время специалисты подрядной организации завершают обновление инженерных коммуникаций, обустраивают места общего пользования и устанавливают новые оконные блоки.

Проведение строительного контроля на данном этапе позволяет оценить соответствие выполненных работ проектной документации и стандартам качества, а также своевременно внести необходимые корректировки до окончательной сдачи объекта.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством Фонда капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.