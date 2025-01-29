В Марьиной Роще выставили на торги 7 коммерческих помещений

Нежилые помещения площадью от 80 до 145 кв. м на северо-востоке Москвы будут реализованы на открытых электронных торгах с 20 февраля по 5 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Уточняется, что 6 лотов находятся на ул. Шереметьевской, еще один — в 1-м Стрелецком проезде. Все объекты имеют отдельный вход с улицы и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

«Коммерческая недвижимость в столичных районах с развитой инфраструктурой стабильно пользуется спросом среди инвесторов и предпринимателей. Победители торгов смогут использовать помещения для открытия предприятий сферы услуг. Прием заявок на участие в открытых электронных аукционах пройдет до 11 и 25 февраля в зависимости от выбранного объекта», — поделился Пуртов.

Город регулярно выставляет на торги коммерческие объекты. На сегодняшний день предпринимателям доступно более 270 нежилых помещений и зданий. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».