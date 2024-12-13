В Марьиной Роще строение освободили от самостроя

Строение шиномонтажа в Марьиной Роще освободили от самостроя, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В результате самовольных работ площадь коммерческого строения в СВАО увеличили в 1,5 раза — нарушение уже устранили и привели объект к законным границам.

Факт самовольного строительства инспекторы контрольного ведомства зафиксировали на ул. Октябрьская, д. 70, ст. 1, где расположен одноэтажный объект коммерческого назначения площадью 41,3 кв. м.

«В целях увеличения пространства для обслуживания автомобилей к зданию возвели пристройку, в 1,5 раза превышающую изначальную площадь объекта, а также навес. При этом основания для проведения реконструкции отсутствовали — земля под данные цели не предоставлялась, разрешения не оформлялись. В настоящее время параметры строения приведены в первоначальный вид», — прокомментировал Бобров.

В Москве предприниматели могут в удобном формате проверить себя на наличие рисков нарушения обязательных требований на портале «Открытый контроль», кроме того, там можно получить консультации от контролеров и задать вопрос о контрольной (надзорной) деятельности.