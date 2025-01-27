В Марьиной Роще демонтировали комплекс самостроя

На северо-востоке Москвы от нелегальных строений освободили производственно-складскую территорию суммарной площадью свыше 600 кв. м. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Факты незаконной реконструкции и размещения самовольных построек выявили в СВАО по адресу: ул. Веткина, вл. 2А.

«Возведенные к производственно-складским зданиям дополнительные пристройки и надстройки второго этажа, а также три отдельно стоящих здания использовались в коммерческих целях. Как установили инспекторы, данный земельный участок выделен строго под эксплуатацию уже существующих зданий, без права нового строительства. Разрешительная документация на возведение новых объектов на территории отсутствовала», — рассказал Бобров.

Он подытожил, что таким образом специалисты ведомства зафиксировали признаки самостроя, после чего материалы обследования участка были рассмотрены в судебном порядке.

Судом комплекс надстроек, пристроек и отдельных строений совокупной площадью свыше 636 кв. м был признан объектом самовольного строительства. Собственника обязали устранить нарушение. К настоящему моменту все незаконные постройки демонтировали.