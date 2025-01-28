В Марьине демонтировали самострои и освободили место во дворе

Нарушение земельного законодательства устранили рядом с жилыми домами на улице Перерва. Ранее на этом месте находилась группа самовольно возведенных строений. Сейчас освобожденный участок жители могут использовать для парковки автомобилей, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории в Марине на юго-востоке столицы инспекторы ведомства выявили неправомерное использование для складирования и организации контрольно-пропускного пункта земельный участок по адресу: улица Перерва, уч. 8/1.

«Некапитальные объекты общей площадью 76 кв. м были установлены вблизи жилых домов при отсутствии законных оснований. Данная территория предоставлена в аренду без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. Однако, вопреки договорным обязательствам, на участке разместили комплекс складских сооружений», — отметил Бобров.

Начальник Госинспекции добавил, что на самострой приходилась часть предназначенной для автостоянки территории.

Все незаконные объекты были добровольно демонтированы арендатором. Участок освобожден для парковки автомобилистов.