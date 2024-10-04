В Лыткарне продолжается реставрация усадьбы «Петровское»

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С 1 сентября 2023 года начались работы по реставрации усадьбы «Петровское» в Лыткарине. Территория вокруг усадьбы и само здание находятся в частной собственности. В рамках реставрации осуществляются общестроительные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На данный момент мы проходим историко-культурную экспертизу объекта культурного наследия — усадьбы «Петровское» или усадьбы Барятинских. После получения разрешения планируем провести восстановительные работы фасада, кровли, а также внутренние отделочные работы. После получения разрешения планируем все закончить за 1,5-2 года», — отметил начальник строительного участка Дмитрий Баранов.

На данный момент получено разрешение для работ на территории усадьбы. Сейчас завершается планировка участка. Строителями был вывезен мусор, установлен забор, до конца октября установят ворота. В здании усадьбы будет гостиница

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.