В Лыткарине в ЖК «Высокий берег» завершается строительство

В городском округе Лыткарино завершается строительства ЖК «Высокий берег». На данный момент проводится монтаж витражной системы; финишная отделка лестничных клеток, лифтовых холлов и межквартирных коридоров 1, 2 и 3 секций, устройство стяжек в местах общего пользования и квартирах; устройство мокрого фасада переходных балконов 1,3 секций и обрамление плиты перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Также продолжается монтаж оборудования вентиляции и устройство парапетных крышек на кровле. Строители кладут парапет на переходных балконах. Активные работы ведутся по устройству слаботочной системы и входных групп; систем вентиляции, дымоудаления, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Монтируют лифтовое оборудование и оборудование крышной газовой котельной», — рассказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.

Планируемая дата выхода на заключение о соответствии (ЗОС) — конец 2024 года. После получения ЗОС и разрешения на ввод будет запущен процесс передачи квартир под переселение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.