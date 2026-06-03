В Лыткарине расширяют индустриальный парк и строят шесть производств

Строительство новых производств ведется на территории индустриального парка «Лыткарино» в Подмосковье, включая проект Light Industrial, запуск которого намечен на 2026 год. Работы по формированию участков и удалению зеленых насаждений проводятся с соблюдением законодательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по удалению зеленых насаждений в районе Детского городка «ЗИЛ» ведутся в рамках развития индустриального парка «Лыткарино» и формирования участка с кадастровым номером 50:53:0020202:586 под строительство дополнительных предприятий. Участок находится в собственности ООО «Юнивест», разрешительная документация оформлена в соответствии с регламентом городского округа, компенсационная стоимость оплачена в апреле 2026 года. Территория не относится к землям лесного фонда и городских лесов, нарушений природоохранного и земельного законодательства не выявлено.

Индустриальный парк создан в 2012 году для привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Его площадь превышает 57 гектаров. Сейчас на территории работают 11 резидентов: две компании уже ведут деятельность, остальные реализуют проекты строительства производственных объектов в соответствии с Генеральным планом города.

В настоящее время на площадке строятся шесть производств с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей. В 2026 году планируется запуск проекта Light Industrial — универсального хаба для малых и средних предприятий с офисами, складами и производственными помещениями. За последние пять лет налоговые поступления от резидентов составили около 300 млн рублей. После полной реализации проекта город получит более 2 тыс. рабочих мест.

Перед началом дальнейших работ по удалению зеленых насаждений будет оформляться разрешительная документация и оплачиваться компенсационная стоимость. Средства направят в бюджет Лыткарина на развитие городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.