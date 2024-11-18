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В Лыткарине проверили готовность стадиона к началу реконструкции

Депутат Мособлдумы Владимир Жук совместно с муниципальным координатором партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Евгений Вольперт и партийцами проверил готовность стадиона «Полет» в Лыткарине к началу масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители города давно ждут обновления стадиона, который был построен еще в 1967 году. За десятилетия эксплуатации объект стал нуждаться в модернизации, чтобы соответствовать современным стандартам.

Запланировано переоборудование верхнего поля стадиона. Здесь появится современное искусственное покрытие, комфортные трибуны для зрителей, удобные раздевалки с душевыми и санузлами.

Особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры: стадион оснастят системой освещения, что позволит проводить тренировки и матчи в любое время суток. Вдоль поля будет оборудована беговая дорожка, а для любителей уличного спорта — зона воркаута. Весь спортивный объект оградят для обеспечения безопасности.

Ожидается, что благодаря обновлению он станет современной площадкой для тренировок, соревнований и активного отдыха всех жителей городского округа.

Работы пройдут благодаря партпроекту «Единой России» «Детский спорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.