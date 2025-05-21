В Лыткарине продолжается реставрация усадьбы 17 века

В Лыткарине продолжают восстанавливать Петровскую усадьбу. Подрядчики завершили основные ремонтные работы на первом этаже: штукатурные, сантехнические и электромонтажные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Строители приступили ко второму этажу: зачищают стены и готовят поверхности под отделку», — сказал главный прораб Дмитрий Баранов.

Параллельно ведут работы на третьем этаже: засыпка керамзита, подготовка полов и разводка инженерных сетей. К маю подрядчики приступят к благоустройству территории: созданию кругового движения у главного въезда, установке фонтана и озеленению. По периметру высадят туи, а теплогенераторную оснастят автономной системой отопления.

«Также в летний период планируется приступить к реставрации фасада. Зданию вернут первоначальный голубой цвет, сохранив все характерные архитектурные элементы — пилястры, колонны и другие исторические детали», — отметил глава городского округа Константин Кравцов.

В рамках дальнейшего развития усадебного комплекса инвесторы планируют восстановить второстепенные исторические постройки — барскую кухню и сторожку, с последующим созданием на территории усадьбы ресторанно-гостиничного комплекса.

Министерство архитектуры и градостроительства Московской области принимает меры для поддержания исторического облика усадьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.