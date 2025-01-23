В Лыткарине появится новый парк на месте заброшенного здания детского сада

В Московской области в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в городе Лыткарино был выявлен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего детского сада в 7-м квартале. Постройка располагалась в черте жилой застройки, в непосредственной близости от историко-краеведческого музея, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Здание бывшего детского сада, где позднее располагался филиал НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», было построено в начале 70-х годов прошлого века. Площадь двухэтажного строения с подземным уровнем составляла порядка 3000 кв. метров.

«С течением времени ухудшились технические показатели здания, снизилась прочность строительных конструкций. Постройка была выведена из эксплуатации и пустовала продолжительное время. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении сооружения в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Лыткарино были завершены необходимые работы по демонтажу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории уже в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить работы по благоустройству парка с организацией зон отдыха, места для проведения мероприятий, детской и спортивной площадок, прогулочных дорожек.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 47 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 35 объектов, что составляет 75% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.