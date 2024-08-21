В Лыткарине планируют построить многоуровневый паркинг с ритейлом

Мособлархитектура одобрила облик многоуровневого паркинга, который планируется к реализации на улице Набережная в городе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Паркинг представляет собой четырехэтажное здание общей площадью порядка 4 тыс. кв. метров. По проекту многоуровневая автостоянка рассчитана на 100 машино-мест. На первом этаже предусмотрены торговые и офисные помещения. Реализация объекта запланирована на IV квартал 2027 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание паркинга представляет собой лаконичный прямоугольный объем, с усеченным углом. При работе над обликом объекта авторы пытались максимально интегрировать его в окружающую городскую среду, использовав бежево-серую цветовую гамму.

В облике автостоянки используются перфорированные металлические панели. В темное время суток декоративные элементы получат эффектную архитектурную подсветку, которая подчеркнет силуэт и многоплановость фасадных решений. Зона ритейла одной из сторон раскрыта к улице и исполнена в витраже, что придает легкости и воздушности объему здания.

По проекту здания потоки автомобилистов и пешеходов разведены — с западной стороны расположен въезд в паркинг, с восточной — вход в зону ритейла. Консольно нависающий второй этаж позволяет создать открытую галерею при входе в магазины.

На прилегающей территории планируется выполнение комплексного благоустройства с организацией освещения, озеленением и установкой малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.