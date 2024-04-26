В Лыткарине ликвидирован аварийный жилой дом

В Московской области продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов. Так, городе Лыткарино, в микрорайоне № 6 был выявлен аварийный объект — здание жилого дома № 4, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1930 году. Его площадь составляла порядка 550 квадратных метров. В связи с аварийным состоянием и непригодностью для дальнейшей эксплуатации объект был включен в перечень для ликвидации. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены мероприятия по расселению 8 жилых помещений, после чего в первом квартале текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по благоустройству.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 43 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов, что составляет 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.