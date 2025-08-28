В Лыткарине демонтируют масштабный аварийный жилой объект

На улице Набережная в городе Лыткарино приступили к сносу аварийного жилого дома № 6. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный жилой дом 1962 года постройки — пятиэтажный, крупнопанельный, общей площадью порядка 2 680 кв. м.

Вследствие морального и физического износа строительных конструкций здание было признано аварийным.

В текущем году в рамках реализации договора развития застроенной территории были расселены жители 60 квартир.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания. Работы планируется завершить до конца III квартала 2025 года.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 54 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 39 объектов, что составляет 72%от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.