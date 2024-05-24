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В Луховицах завершается строительство комплекса серверов и хранилищ данных

Инспекторы отдела надзорной деятельности № 10 Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство Центра обработки данных «Луховицы», возводимого на территории одноименного городского круга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Объект находится в экологически чистом районе, ввиду чего при проектировании и строительстве реализован особый подход к охране окружающей среды. Все экологические стандарты были учтены.

Реализацию проекта начали в ноябре 2022 года. На текущий момент строительная готовность составляет 95%. В здании площадью 1,7 тыс. кв. м идет внутренняя отделка, устройство инженерных систем и осуществляется пуско-наладка оборудования.

Завершение строительства запланировано на июль 2024 года. Комплекс серверов, хранилищ данных и коммуникационного оборудования проектировали в соответствии с международным стандартом ANSI/TIA-942-В.

Согласно проекту, уровень технической оснащенности центра обработки данных будет не ниже Rated-3 Data Center. В машинном зале поставят 132 телекоммуникационных шкафа, суммарный вес оборудования составит порядка 106 тыс. кг.

С вводом в эксплуатацию луховицкий дата-центр в непрерывном режиме будет выполнять обработку, хранение и передачу данных, необходимых для эффективной и безопасной работы информационной инфраструктуры «Транснефти».

Важнейшими направлениями развития компания определила цифровизацию и импортозамещение. Российский оператор магистральных нефтепроводов переходит на использование отечественного программного обеспечения и аппаратных средств во всех сферах деятельности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.