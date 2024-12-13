В Луховицах ремонтируют терапевтический корпус по народной программе ЕР

В Луховицах по народной программе «Единой России» продолжается капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. В здании строители закончили ремонт кровли, запустили отопление, монтируют слаботочные сети, системы кондиционирования, вентиляции и электроснабжения. Работы идут на каждом из 5 этажей корпуса. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Максима Коркина.

Обновление здания стало возможным благодаря участию округа в реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и Народной программы партии «Единая Россия».

Ход работ находится на контроле у депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» и депутата Мособлдумы Максима Коркина.

«Капремонт преобразит учреждение, которое нуждалось в проведении таких работ. Современное оснащение и новая планировка позволят повысить качество медицинских услуг. В корпусе обновят помещения, фасад и входную группу, заменят инженерные сети и оборудование, благоустроят территорию у здания», — сказал Максим Коркин.

Капремонт идет в два этапа. Первую половину корпуса подрядчики хотят завершить в начале 2025 года, после чего перейдут во вторую часть здания.

«Такой подход позволил не закрывать корпус, а продолжать вести прием пациентов и стационарное лечение. Жители округа не остались без плановой и экстренной медпомощи», — пояснила главный врач Луховицкой больницы, депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Галина Пончакова.

Завершение работ запланировано на декабрь 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.