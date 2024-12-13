В Луховицах реконструируют стадион «Спартак» по народной программе ЕР

В городе Луховицы активными темпами идет реконструкция стадиона «Спартак». Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и по народной программе партии «Единая Россия», так как об обновлении этого спортивного объекта просили избиратели. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Луховицы Ирины Каштан.

Состояние стадиона с годами стало практически аварийным. Тревогу вызывала целостность трибуны. Поэтому было решено не восстанавливать старую постройку, а обновить, как саму трибуну, так и подтрибунные помещения. Прежнее здание подрядчики демонтировали.

В настоящее время строители завершили перекрытие подвального помещения и залили плиты бетоном. Рабочие преодолели нулевой уровень. На стройплощадке ведутся установка несущих конструкций наземной части и опалубки для возведения стен, прокладывание инженерных сетей.

После завершения работ новый стадион вместит до полутора тысяч зрителей. В помещениях под трибуной разместят спортивный и тренажерный залы, гардеробы, комнаты для тренеров, душевые и массажные кабинеты, инвентарные помещения и административные зоны. Еще здесь будут комментаторская, медицинский блок и ложа для просмотра соревнований.

Также подрядчики обустроят футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки для легкоатлетов, выполнят благоустройство территории.

Ход работ еженедельно контролируют представители местного отделения партии «Единая Россия».

«Работы по преобразованию объекта находятся в активной фазе: инженеры и строители трудятся с полной отдачей, и этот динамичный процесс продолжается даже в зимние холода, так как технология позволяет вести работы до наступления двадцатиградусных морозов. После реконструкции для горожан будет доступен современный стадион, отвечающий необходимым требованиям», — подчеркнула руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Луховицы Ирина Каштан.

Реконструкция стадиона завершится к концу 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.