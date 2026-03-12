В Луховицах Подмосковья начали ремонт кровли школы №9

Капитальный ремонт школы №9 продолжается в Луховицах Подмосковья. Подрядчик завершает демонтаж, ведет отделочные работы и приступил к обновлению кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в Учебном переулке в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Здание школы было построено в 1994 году, его площадь превышает 2 697 квадратных метров.

В ходе капремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы, заменят окна, двери и инженерные коммуникации. Также утеплят фасад и полностью заменят кровлю. В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды.

Кроме того, модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения, оснастят пищеблок новым оборудованием, закупят мебель и технику. Прилегающую территорию благоустроят. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.