В Луховицах начался капитальный ремонт школы №9

В Луховицах стартовал капитальный ремонт здания школы №9 на Учебном переулке, завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Луховицах Московской области начался капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №9, расположенной на Учебном переулке. Работы проводятся в рамках государственной программы региона и нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: осуществляется поставка материалов и оборудования, обустраиваются места для их хранения. В ходе ремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад здания утеплят, кровлю полностью заменят.

В спортивном зале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Столовая получит новое оборудование для пищеблока. Для повышения безопасности модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Здание школы было построено в 1994 году. Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.