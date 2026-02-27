сегодня в 13:15

В Луховицах начали отделку в школе №9 при капремонте

Капремонт школы №9 в Луховицах вышел на этап отделочных работ. Подрядчик завершает демонтаж и приступил к общестроительным работам в здании 1994 года постройки, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в Учебном переулке в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Общая площадь здания превышает 2,6 тыс. кв. м.

В ходе ремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад утеплят, кровлю полностью обновят. В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды.

Также модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. В столовую поставят новое оборудование для пищеблока, в классы — мебель и технику. Прилегающую территорию благоустроят. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.