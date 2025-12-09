В Луховицах на аукцион выставлена недвижимость под коммерцию

ДОМ.РФ предлагает инвесторам имущественный комплекс в Луховицах Московской области. В составе лота: участок 0,25 га и здание площадью 109,6 кв. метров. Имущество может быть использовано как площадка под размещение коммерческого объекта. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 декабря, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Имущество находится на берегу р. Черная, по адресу: ул. Пушкина, д. 19. В ближайшем окружении — швейная фабрика, ярмарочная площадь, администрация округа, Аллея славы, стадион «Спартак» и частная жилая застройка. В соседних кварталах: историко-художественный музей, многочисленные точки общепита, торговые центры. Голубые озера с пляжами, кафе и местами для пикников — в 2,2 км. Остановка общественного транспорта «Луховицы» расположена на удалении 220 м, там же — автовокзал. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 600 метров, до выезда на трассу М-5 «Урал» (Новорязанское ш.) — около 2 км, до Коломны — около 16 км, до Москвы (МКАД) — 122 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В сентябре право заключения договора КРТ в отношении участка 7,06 га под строительство торгово-развлекательного комплекса в Истре было реализовано за 12,78 млн рублей. В апреле имущественный комплекс на участке 0,16 га в Люберцах продали за 30,88 млн рублей. В марте участок 79,35 га в пос. Лесной (Пушкинский район) был передан инвестору за 624,37 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.