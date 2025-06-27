В Луховицах модернизируют центральную городскую библиотеку

В Луховицах идет ремонт центральной библиотеки, которая носит имя поэта Ивана Игнатьевича Морозова. Модернизация ведется по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры», это часть национального проекта «Семья», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учреждение преобразится до неузнаваемости, станет современным и предложит посетителям много новшеств. Пока же большая часть работ еще впереди. Много времени ушло на залитие и высыхание полов. Теперь подрядчики приступили к активной стадии модернизации.

«Мы ремонтируем все помещения библиотеки, начиная с читального зала, и заканчивая административной частью, санузлом. Работы начались 26 мая, и сейчас они идут полным ходом. Уже практически завершился демонтаж, залиты новые полы. У нас уже устроена сухая стяжка полов. Подрядчик приступил к монтажу новых перегородок, потому что в библиотеке планируется перепланировка», — сказала директор библиотеки Екатерина Андросова.

После высыхания полов строители приступили к отделке стен, занялись устройством потолков и электропроводки, меняют радиаторы отопления. Сам ремонт должен завершиться к сентябрю. Но преобразятся не только помещения. В планах — приобретение мебели и создание отдельной зоны для работы читателей за компьютерами, пополнение книжного фонда, доступ к электронным ресурсам и онлайн-библиотекам.

«Если все пойдет по плану, то в октябре представим нашим жителям обновленную модельную библиотеку, которая готовит сюрпризы и будет радовать читателей новым комфортным интерьером, большим количеством современных книг, оборудованием, новой мебелью. И мы, конечно, все с нетерпением ждем этого момента», — отметила Екатерина Андросова.

По ее словам, модернизация стала возможной, благодаря участию библиотеки в федеральном конкурсе, что позволило получить средства на проведение работ и обновление оборудования. Теперь любимая многими луховичанами «Морозовка» станет еще уютнее и современнее, и каждый в ней сможет найти себе занятие по душе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.