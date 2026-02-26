В Луховицах капремонт школы №9 планируют завершить в 2026 году

Капитальный ремонт здания бывшего лицея, вошедшего в состав школы №9, продолжается в Луховицах. Подрядчик рассчитывает завершить строительно-монтажные работы до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы стартовали в прошлом месяце. Подрядчики уже завершили демонтаж и приступили к устройству бетонной стяжки. С администрацией округа и руководством школы согласованы проектные решения по планировке помещений, фасаду и цветовому оформлению. Финансирование ведется при поддержке правительства Московской области за счет средств регионального и окружного бюджетов.

«Необходимый материал у нас есть. Сейчас на объекте находятся около 30 рабочих, задействована спецтехника. Вывозим мусор, образовавшийся после демонтажных работ», — пояснил руководитель проекта Артур Калагов.

Он добавил, что здание типовое и небольшое — в нем два этажа, поэтому серьезных сложностей не ожидается.

«По контракту срок окончания работ — июль 2027 года, но мы постараемся до конца текущего года завершить все строительно-монтажные работы», — отметил Артур Калагов.

Здание построили в 1994 году. После реорганизации лицей стал частью школы №9. Сейчас около 500 учеников распределены по другим корпусам: первоклассники учатся в детском саду «Дюймовочка», остальные — в основном здании на улице Гайдара. После завершения ремонта школьники вернутся в обновленные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.