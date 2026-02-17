В Лотошинском округе продолжается капремонт детской школы искусств

В Лотошинской детской школе искусств продолжаются работы по капитальному ремонту. В рамках обновления здания на улице Центральная планируется привести в порядок фасад, кровлю, внутренние стены, инженерные коммуникации и учебные кабинеты. Также для школы закупят новую мебель и музыкальное оборудование, чтобы создать комфортные условия для занятий.

Ремонт проводится по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Здание школы было построено в 1961 году и является крупнейшим учреждением дополнительного образования детей в округе. Здесь обучают игре на музыкальных инструментах, пению и художественному искусству. В настоящее время более трехсот учеников временно занимаются в культурно-спортивном центре, молодежном центре и здании администрации.

Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.