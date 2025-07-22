В Лотошине обустроили новый пожарный водоем

Во вторник заместитель главы муниципального округа Лотошино Вячеслав Попов и начальник сектора гражданской защиты и территориальной безопасности Петр Паршин побывали в деревне Власово, где по обращениям жителей был обустроен пожарный водоем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основная задача пожарного водоема — обеспечение достаточного количества воды для наружного пожаротушения в случае возникновения пожара. Домовладения жителей деревни Власово и жителей близлежащих деревень, в большинстве своем, деревянные. При возгорании легких деревянных построек пожар может быстро перекидываться на соседние здания.

Как отметил замглавы, устройство пожарного водоема позволит обеспечить в населенном пункте меры пожарной безопасности и минимизировать ущерб в случае возникновения пожара. Подрядчик качественно и с душой подошел к благоустройству пожарного водоема, укрепил берега, сделал большую разворотную площадку для пожарного автотранспорта. Водоем получился красивым и ухоженным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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