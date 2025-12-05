В Лотошине объявлен конкурс на реконструкцию котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции котельной в поселке Кировский муниципального округа Лотошино Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция котельной № 2а по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д. 4 (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и реконструировать блочно-модульную котельную и увеличить производительность до 9 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.