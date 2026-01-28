В Лосино-Петровском возводят школу на 1 100 мест с современными условиями

В городском округе Лосино-Петровский продолжается строительство новой средней общеобразовательной школы на 1 100 мест в районе ЖК «Лукино-Варино». Объект возводится в рамках областной программы и находится под контролем инспекторов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На данный момент объект готов наполовину. После завершения работ школа сможет обеспечить обучение в одну смену, а наполняемость классов составит 25 человек.

В учебном заведении предусмотрены пищеблок с обеденным залом, медицинский блок и игровая комната на первом этаже. Второй этаж включает актовый зал с двусветным пространством и многофункциональный спортивный зал с отдельным входом для дополнительных занятий. На третьем этаже разместят библиотечно-информационный центр с читальным залом, зоны хранения книг и Центр детских инициатив.

Строительство школы проходит под контролем инспекторов Главгосстройнадзора Московской области. Завершить работы планируют до конца 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.