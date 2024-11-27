В Лосино-Петровском проверили ход строительных работ стадиона в пгт Свердловский

Председатель совета депутатов Татьяна Голод вместе с депутатом Альбиной Штатновой провели мониторинг стадиона по улице Дзержинского пгт. Свердловский в рамках реализации народной программы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

В ходе осмотра были внимательно изучены все аспекты проводимых работ, в том числе и уже завершенные этапы, такие как, укладка резинового покрытия, обеспечивающего безопасность и комфорт спортсменов. Это покрытие является важным элементом, так как оно снижает риск получения травм.

Партийцы выразили уверенность в том, что обновленный стадион станет привлекательным местом не только для профессиональных атлетов, но и для любителей активного отдыха всех возрастов. С нетерпением ожидается момент, когда стадион после завершения всех запланированных работ будет торжественно открыт для всех желающих заниматься спортом и поддерживать активный образ жизни.

«Для юных жителей и их родителей, а также, для подростков, молодёжи и людей старшего поколения- это будет отличная возможность для поддержания физической формы и укрепления здоровья», — сказала Татьяна Голод.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.