В Лосино-Петровском прошел региональный прием по вопросам строительства

Проводить консультации жителей помогали первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин, депутат Государственной думы Александр Толмачев и глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. На тематический прием представили обращения со всего региона.

«Сегодня на приеме с жителями Лосино-Петровского обсудили вопросы, касающиеся ветхого жилого фонда, благоустройства придомовых территорий. Важным стал вопрос о строительстве новой поликлиники в рабочем поселке Свердловский. Планируется, что медицинское учреждение сможет принять 270 взрослых и 50 детей в смену. Отделения будут иметь отдельные входные группы для разделения потоков пациентов», — рассказала Алла Полякова.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев отметил, что новая поликлиника необходима округу, у нее высокий приоритет.

«С одной стороны, подрядчик должен чувствовать свою ответственность, а с другой стороны, если он сталкивается с проблемами, которые и отдаляют сдачу объекта, мы должны подключиться и помочь. Не хотелось бы прибегать к критическим мерам — расторжению договора с подрядчиком или другим санкциям. Нужно, чтобы все ответственные организации и лица осознали проблему и всё наверстали. Привели подрядчика в чувство: нельзя заставлять людей ждать», — прокомментировал депутат.

Активная жительница из Монина пришла на прием во вопросу о сроках завершения строительства стадиона для регби. Объект обещали сдать уже давно, но на нем до сих пор ведутся ремонтные работы. По этому вопросу Константин Лапин отметил, что жители Щелкова смогут увидеть и оценить стадион уже этим летом. Все желающие смогут потренироваться на нем, поиграть в регби.

В онлайн-формате обратилась жительница Химок с просьбой предоставить свободное муниципальное жилое помещение в поселке санатория «Мцыри». Квартира, которую предлагает администрация, не устраивает из-за удаленности от места работы.

«Жилье жительнице будет предоставлено, мы проработаем этот вопрос с администрацией Химок. Сейчас необходимо провести косметический ремонт, подготовить квартиру к переезду. Постараемся до конца лета эти работы завершить», — прокомментировал Константин Лапин.

Подробнее о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области можно узнать по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.