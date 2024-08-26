В Лосино-Петровском продолжается строительство новой поликлиники

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В микрорайоне Лукино Варино поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей на 320 посещений в смену. Новое медицинское учреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в администрации городского округа Лосино-Петровский.

На объекте ведутся работы по штукатурке стен 1-го этажа, кладка стен, устройство внутренних инженерных систем.

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. м рассчитано на прием 320 человек в смену (270 взрослых и 50 детей).

Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах здания, менее посещаемые — на верхних. Для детей оборудуют зоны с игровыми комнатами.

Предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других.

Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием.

На прилегающей территории появится парковочное пространство, будет установлена детская игровая площадка, обустроены места для отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.



