В Лосино-Петровском построят школу на 1,1 тыс мест в 2026 году

Школу на 1 100 мест построят в округе Лосино-Петровский в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 100 мест» в Лосино-Петровском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: средняя общеобразовательная школа на 1 100 мест в жилищном комплексе «Лукино-Варино» по адресу: Московская область, г. о. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский.

Вместимость строящегося общеобразовательного учреждения рассчитывается для обучения только в одну смену: блок начальной школы — 400 учащихся, блок старшей школы — 700 учащихся.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.