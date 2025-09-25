В Лосино-Петровском планируют построить участки тепловых сетей

В городском округе Лосино-Петровский в следующем году планируют построить участки тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству по мероприятию: «Строительство участков тепловых сетей от зданий по адресу: Московская области, г. о. Лосино-Петровский, ул. Горького 15, 17, 19, 21, 23, Чехова 4, 8, Гоголя 3, 5, 7, 8 Октябрьская, 16, 18, 20, 24а, до ЦТП 2 котельной по адресу: г. о. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 31 (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки строительство тепловых сетей общей протяженностью не менее 1 509 и не более 2 600 метров.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.