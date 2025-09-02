В Лосино-Петровском округе после капремонта открылась школа № 2 им Дагаева

1 сентября 2025 года на улице Чехова Лосино-Петровского округа после второго этапа капитального ремонта открылась школа № 2 имени Владимира Дагаева. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы на объекте начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта обновили здание школы: все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Торжественное открытие школы прошло 1 сентября. На линейке присутствовали школьники, их родители, сотрудники администрации. Глава округа Сергей Джеглав, совместно с ученицами, перерезал символичную красную ленту. Затем дал старт первым соревнованиям по волейболу. Одним из участников соревнований стал Даниил Смирнов. Школьник перешел в третий класс. Он занимается футболом и народными танцами. В первый же день вместе с командой он испытал новое футбольное поле. Раньше здесь была земля и несколько турников. Теперь, признается мальчик, площадку не сравнить ни с чем. Это лучшее поле, которое он видел. «Сто из ста», оценил Даниил.

Всего в Московской области 1 сентября открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.