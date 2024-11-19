В Лобне завершилось строительство новой поликлиники

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало новому медучреждению в Лобне заключение о соответствии всем требованиям проекта. Поликлиника была построена по новым стандартам региона и рассчитана на 600 посещений в день. Она будет обслуживать жителей 5 районов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Необходимость строительства новой поликлиники в округе была очевидна, так как существующие здания устарели и не могли обеспечить качественное медицинское обслуживание всех жителей. Теперь благодаря современным и удобным условиям, которые созданы в новой поликлинике, жители смогут получать качественную медицинскую помощь.

Прием пациентов будет вестись в две смены, что позволит организовать работу с 8:00 до 20:00. Общая численность штата поликлиники составит 250 человек.

В поликлинике будут работать врачи общей практики, а также специалисты узкого профиля, включая инфекционистов, онкологов, гериатров, травматологов, хирургов и других. Также в поликлинике предусмотрен дневной стационар на 60 коек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.