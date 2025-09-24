В Лобне завершили ремонт опорного пункта полиции

сегодня в 15:41

Завершен масштабный ремонт опорного пункта полиции на улице Физкультурная в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Анна Кротова вместе с начальником ОМВД России по городскому округу Лобня Владимиром Демурчяном оценила его итоги.

В результате проведенных работ помещение соответствует всем современным требованиям. Специалисты обновили электропроводку, отремонтировали полы, установили новые двери и сантехнику, покрасили стены.

Также завершены ремонтные работы в здании на улице Гагарина, где размещается Госавтоинспекция ОМВД России по городскому округу Лобня.

Ремонтируют опорный пункт и на улице Мирная. В ближайших планах — помещение на улице Булычева.

«Уверена, что обновленные помещения станут комфортным рабочим пространством для наших правоохранителей, ежедневно трудящихся над обеспечением безопасности и спокойствия граждан», — поделилась в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.