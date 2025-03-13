В Лобне завершили бетонирование опор на строящемся пешеходном переходе

В городском округе Лобня продолжаются работы по обустройству пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня строители проводят монтаж опалубки и бетонирование насадки опоры № 1. Завтра в планах — армирование подферменных блоков и монтаж металлоконструкций лифтовых шахт. Параллельно ведутся работы по нанесению антикоррозийного покрытия опоры № 2. Следующий этап — бетонирование лестниц и разворотных площадок входных частей.

Новый переход соединит улицы Полевую и Кольцевую и обеспечит:

локальную пешеходную связь жилых кварталов,

комфортный и безопасный переход через железную дорогу,

доступ к социальным объектам,

бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1.

Рядом с мостом специалисты обустроят дороги с тротуарами и проведут благоустройство прилегающей территории. Переход длиной 80 метров будет крытым, ширина коридора составит не менее 4 м. Объект будет оснащен грузовым лифтом. Завершение всех работ и сдача объекта запланированы на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» - сказал Воробьев.