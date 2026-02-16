В Лобне завершили 30% капремонта школы №2 на улице Фестивальная

Капитальный ремонт школы №2 на улице Фестивальная в Лобне выполнен на 30%. Работы ведутся по государственной программе за счет бюджета Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Лобне продолжается капитальный ремонт здания школы №2, построенного в 1978 году. На данный момент завершено 30% работ. На объекте задействовано более 30 рабочих и 2 единицы техники.

Сейчас специалисты выполняют кладку перегородок, монтаж стояков отопления, штукатурку стен и фасадные работы. В рамках капремонта планируется обновить кровлю, утеплить и отремонтировать фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутренние ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию школы.

Общая площадь здания составляет 6 451,7 кв. м. Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.