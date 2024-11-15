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В Лобне завершено проектирование пристройки на 80 мест к школе № 1

Завершено проектирование пристройки на 80 мест к школе № 1 в городе Лобня на ул. Комиссара Агапова, дом № 8А, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект возведут в рамках региональной программы за счет средств бюджета.

«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при проектировании были учтены требования безопасности и комфортности образовательного учреждения. На фото представлены предварительные решения по архитектурному облику здания.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.