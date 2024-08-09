В Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену

В Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в день. Параллельно идет благоустройство всей территории больницы. Там проложили дорожки, сделали заезд со спуском от старой поликлиники к новой, установили опоры уличного освещения — электричество уже подведено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время одного из обходов территории главой муниципалитета Анной Кротовой к ней обратились жители с просьбой открыть калитку со стороны травмпункта.

«Для восстановления прохода потребовалось провести ряд мероприятий. Калитка снова будет открыта с 8:00 до 20:00 для пациентов и сотрудников. Началась установка нового ограждения. Рабочие начали монтаж металлического забора со стороны скорой помощи и нового КПП на Заречной, 15А», — рассказала Анна Владимировна.

Следующим этапом будет установка по периметру территории видеонаблюдения. Проход со стороны Борисова останется закрытым из-за работы вертолетной площадки для экстренной транспортировки пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.