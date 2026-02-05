В Лобне завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Пуск воды в чаши бассейна запланирован на 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность здания комплекса в Лобне превысила 95%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Проект реализуется в рамках государственной программы, направленной на развитие социальной инфраструктуры региона.

На объекте работают 30 специалистов и задействованы две единицы техники. В настоящее время завершается облицовка стен панелями в зале сухого плавания, обустраивается входная группа, ведется сборка и расстановка мебели. Пуск воды в чаши бассейна намечен на 15 февраля, а открытие комплекса планируется в марте.

В городском округе Лобня сейчас функционируют два бассейна, построенных более 40 лет назад, которые не соответствуют современным требованиям для проведения соревнований и тренировок. Новый комплекс включает шесть 25-метровых дорожек, отдельный бассейн для детей, зал сухого плавания, медицинский блок, кафе, парковку и благоустроенную территорию с зонами отдыха.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет базой для отделения плавания спортивной школы «Академия спорта», где уже занимаются почти 950 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.