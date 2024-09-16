В Лобне заложили первый камень в основание будущего ФОКа с бассейном
Фото - © Адмимистрация г.о.Лобня
В День города глава г. о. Лобня Анна Кротова и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заложили капсулу в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Комплекс возведут между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Проект предусматривает шесть дорожек для плавания, раздевалки, душевые, спортивные и тренажерные залы, медицинский блок, кафе. Для детей — отдельная детская чаша и сухой бассейн с шариками.
На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и игровую площадку.
Закончить работы по строительству комплекса планируется в 2025 году.
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