сегодня в 14:20

В Лобне заложили первый камень в основание будущего ФОКа с бассейном

В День города глава г. о. Лобня Анна Кротова и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заложили капсулу в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Комплекс возведут между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект предусматривает шесть дорожек для плавания, раздевалки, душевые, спортивные и тренажерные залы, медицинский блок, кафе. Для детей — отдельная детская чаша и сухой бассейн с шариками.

На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и игровую площадку.

Закончить работы по строительству комплекса планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.