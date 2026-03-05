В Лобне выполнили 45% капремонта школы № 3

Капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова на улице Мирной в Лобне завершен на 45%. Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школу обновляют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 4446,5 кв. м.

«В настоящее время на объекте работают 55 человек и задействованы две единицы техники. Строители завершают демонтаж, выполняют отделочные и общестроительные работы, параллельно ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.