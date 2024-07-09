В Лобне в рамках Народной программы отремонтируют одну из городских школ

Здание общеобразовательной школы № 5 в Лобне ждут серьезные преобразования. По завершению учебного года здесь начался капитальный ремонт в рамках исполнения Народной программы «Единой России», который планируют выполнить в текущем году году, передает пресс-служба партии.

После ремонта здесь разместится городской Лицей

В здании 1959 года постройки до сих пор капитальный ремонт проводили лишь локально. Так в 2017 году на первом этаже были заменены полы и коммуникационные системы холодного и горячего водоснабжения, полностью отремонтирована крыша, цоколь, заменена часть окон. На этот раз учебное заведение ждет серьезная комплексная реконструкция.

Ремонт стартовал в последние дни июня, но в здании уже выполнили частичную перепланировку, провели демонтаж окон и пола, тем самым подготовив площадь к капитальному ремонту. Он включает в себя внутренние и внешние работы.

Модернизация полностью изменит внешний облик старого здания. В фасадных работах будут использованы современные отделочные материалы, обладающие повышенной теплоизоляцией, устойчивой к атмосферным воздействиям. Тщательно обследуют несущую конструкцию крыши, при необходимости заменят поврежденные элементы. Также установят современную водосточную систему для отвода дождевой воды и предотвращения протечек. Отремонтируют входные группы и оборудуют еще одну дополнительную с современной системой безопасности. Заменят отопительную, вентиляционную и канализационную системы, а также систему пожаротушения. Сделают перепланировку отдельных помещений. В кабинетах установят новую мебель и оборудование. На прилегающей территории будет проведено благоустройство.

«Школа № 5 является одним из старых учебных заведений в городе. Площадь соответственно небольшая. До сегодняшнего дня здесь в две смены обучалось 960 человек. С 1 сентября большинство учеников перейдут в школу-новостройку в микрорайоне Катюшки, рассчитанную на 2,2 тысячи мест. Это позволит избавиться от второй смены, а значит и учебный процесс станет более качественным. Надеюсь, повысить успеваемость поможет и новое, современное оборудование», — сказал депутат партии «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Лобня Андрей Иванов.

Завершить капитальный ремонт планируют в конце 2024 года. На данный момент работы идут в соответствии с установленным графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.