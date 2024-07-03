В Лобне строительная готовность школы на 2,2 тыс мест превысила 85%

В городском округе Лобня в микрорайоне Катюшки подходит к концу строительство школы на 2,2 тысячи мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на площадке ведутся работы по установке системы КНС. Задействовано более 520 рабочих и 10 единиц техники. Также завершается отделка внутренних помещений и монтаж инженерных сетей. В школу начали завозить мебель и оборудование. На прилегающей территории ведется установка опорных стен будущей КНС и прокладка трубопровода от школы до насосной станции.

Общая строительная готовность здания школы составляет более 85%. На площадке уже установлена система для снижения уровня воды. После монтажа школьной системы КНС она будет подключена к насосной станции центральных сетей. Завершить эти работы планируется до конца июля.

Строительство современной школы на 2200 мест идет рядом с ЖК «Лобня Сити». Новая школа примет школьников уже в сентябре этого года. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.