В Лобне стартовал капремонт детского центра «Созвездие»

Строители приступили к капитальному ремонту детско-юношеского центра «Созвездие». Работы идут в рамках госпрограммы Московской области и финансируются из бюджета региона. Рабочие уже демонтировали старые конструкции, чтобы создать современные условия для педагогов и детей, сообщает пресс-служба администрации Лобни.

Общая площадь здания составляет 974,4 кв. метров. На объекте обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные системы, модернизируют вентиляцию, установят новое оборудование.

Центр «Созвездие» входит в состав дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов». Он расположен на улице Булычева, 7. Открытие обновленного центра запланировано на декабрь 2025 года.

В Лобне уделяется большое внимание качеству оказания услуг в сфере дополнительного образования. Помимо работы по формированию педагогического штата учреждений, в них проводят обновление оборудования, ремонт и благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.