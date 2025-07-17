В Лобне продолжается капитальный ремонт «Планеты талантов»
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» на Красной Поляне в Лобне преображается: капитальный ремонт в самом разгаре. Строительная готовность объекта уже превысила 65%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Выполнено:
- кровельные работы;
- монтаж внутренних инженерных систем;
- ремонт фасада (на 50%).
Сейчас идет чистовая отделка помещений, а в ближайшее время начнется поставка новой мебели и оборудования.
В рамках капремонта проводятся масштабные работы:
- восстановление кровли;
- модернизация электроосвещения;
- обновление вентиляции теплового узла.
Уже к концу сентября «Планета талантов» откроет свои двери для юных горожан, а на улице Калинина, 13 скоро откроется новая гончарная мастерская – там уже на следующей неделе начнется чистовая отделка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.
«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.
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